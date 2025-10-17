Dalla Palestina all' Ucraina l' importanza della tutela della salute mentale in contesti di guerra Lo psicologo a Gaza | Ho incontrato bambini che esprimevano il desiderio di morire

Da una parte c'è il momento di sollievo, che libera le persone dalla preoccupazione dei bombardamenti e sta portando a galla tanta sofferenza sommersa, come il dolore per la perdita di beni e persone care. Dall'altra, c'è la popolazione ucraina, con un aumento dei tassi di disturbo da stress post-traumatico, ansia e depressione. L'esperienza degli psicologi che stanno operando sul campo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dalla Palestina all'Ucraina, l'importanza della tutela della salute mentale in contesti di guerra. Lo psicologo a Gaza: «Ho incontrato bambini che esprimevano il desiderio di morire»

