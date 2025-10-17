Dalla casa bianca a Caracas Trump ordina le covert actions contro Maduro
Donald Trump ha rotto la segretezza. Da Washington, l’ex presidente ha confermato di aver autorizzato operazioni coperte della Cia in Venezuela, volte a “neutralizzare” il regime di Nicolás Maduro. È la prima conferma pubblica di un “presidential finding”, il dispositivo legale che consente all’intelligence americana di operare nell’ombra, firmato nel pieno di una nuova escalation militare ai Caraibi. Diecimila uomini schierati tra Puerto Rico e le navi d’assalto nel Mar delle Antille, droni di sorveglianza e team della Cia dispiegati tra Panama e la Colombia: il linguaggio della deterrenza, come spesso accade, precede quello della diplomazia. 🔗 Leggi su Formiche.net
