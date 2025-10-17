Dal volo in ritardo al futuro | McKennie sempre più lontano dalla Juve

Il futuro del centrocampista bianconero appare ormai segnato: la posizione di Comolli è piuttosto netta Jolly polivalente molto utile in determinati frangenti delle scorse stagioni, Weston McKennie è stato utilizzato con il contagocce da Tudor in questa prima parte di campionato. Una retromarcia in termini di minutaggio di certo non casuale che alcuni hanno interpretato come i primi segnali del lungo addio che dovrebbe essere certificato a partire da luglio. (LaPresse) – Calciomercato.it Già, perché da tempo in alto mare, i colloqui per il rinnovo dello statunitense non hanno fatto registrare significativi passi in avanti, anzi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

