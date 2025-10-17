Dal Napoli alla Juve | scelto il prossimo colpo bianconero

Calciomercato.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esito del sondaggio odierno di Calciomercato.it. Scelto il sostituto di Bremer: Napoli tradito  La Juventus perderà per circa due mesi Gleison Bremer per un altro brutto infortunio. L’intervento del difensore brasiliano è perfettamente riuscito ed ha già iniziato l’iter riabilitativo che lo porterà al rientro in campo tra svariate settimane. Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo per Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Una tegola quindi pesantissima per Tudor che si ritrova senza il proprio leader del reparto in un momento molto delicato della stagione, ricco di partite e denso di impegni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

dal napoli alla juve scelto il prossimo colpo bianconero

© Calciomercato.it - Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo bianconero

Approfondisci con queste news

napoli juve scelto prossimoDal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo bianconero - Con un netto 42,9% i tifosi che hanno votato hanno scelto Kim Min Jae, ex difensore del Napoli che è attualmente al Bayern Monaco. Si legge su calciomercato.it

napoli juve scelto prossimoJuventus e Napoli puntano su Norton-Cuffy, ex Arsenal e rivelazione del Genoa - Vieira lo elogia: “È uno dei migliori esterni della Serie A” ... Segnala tuttojuve.com

napoli juve scelto prossimoCalciomercato Juventus: nuovo ds e primo acquisto dal Genoa - Paratici, i bianconeri tornano a guardare in Liguria per aprire un nuovo ciclo importante. Segnala fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve Scelto Prossimo