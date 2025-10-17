Dal Napoli alla Juve | scelto il prossimo colpo bianconero

L’esito del sondaggio odierno di Calciomercato.it. Scelto il sostituto di Bremer: Napoli tradito La Juventus perderà per circa due mesi Gleison Bremer per un altro brutto infortunio. L’intervento del difensore brasiliano è perfettamente riuscito ed ha già iniziato l’iter riabilitativo che lo porterà al rientro in campo tra svariate settimane. Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo per Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Una tegola quindi pesantissima per Tudor che si ritrova senza il proprio leader del reparto in un momento molto delicato della stagione, ricco di partite e denso di impegni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo bianconero

Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo bianconero - Con un netto 42,9% i tifosi che hanno votato hanno scelto Kim Min Jae, ex difensore del Napoli che è attualmente al Bayern Monaco. Si legge su calciomercato.it

