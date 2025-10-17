Dal mini slipdress alla camicia oversize dalla giacca in suede a quella tuxedo le idee vincenti per attualizzare il binomio Y2K

Quello formato da leggings e stivali è un binomio che arriva direttamente dai primi Anni 2000. In quel periodo, infatti, era impossibile non vederlo dappertutto quando si passeggiava per strada. Così come era facilissimo ammirarlo addosso a celebrity e star di ogni parte del globo. Quest’accoppiata vincente che mette in mostra la silhouette e che punta con decisione su uno stile casual chic torna ora prepotentemente alla ribalta. E lo fa in maniera più sofisticata rispetto al passato. Mentendo in campo outfit per diversi momenti della giornata dove questi due pezzi dell’armadio ne incontrano altri altrettanto di tendenza. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dal mini slipdress alla camicia oversize, dalla giacca in suede a quella tuxedo, le idee vincenti per attualizzare il binomio Y2K

Contenuti che potrebbero interessarti

Stile rilassato. Come indossare la camicia oversize nella Primavera 2025 - Al pari del blazer dalla spalla scesa, infatti, la blusa dal fit largo ha conquistato fashioniste di ogni età. Come scrive iodonna.it

Camicia oversize: 4 idee look da provare (e sfoggiare) per tutta l'estate - Fresca, versatile e super chic: la camicia oversize è infatti il passe- Come scrive grazia.it

Come indossare e abbinare la camicia oversize: idee di look - Vi basta fare attenzione alle proporzioni: la camicia quindi sarà portata dentro o non sarà lunghissima, se i pantaloni ... dilei.it scrive