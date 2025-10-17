Dal Milan alla Juve doccia fredda Allegri | spuntano le cifre

Brutte notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri: ormai ha scelto la Juve, sono già emerse le cifre. In estate Massimiliano Allegri ha provato a fare la spesa al supermercato Juve. Il tecnico ha spinto parecchio per convincere Tare e Furlani a mettere a segno il colpo Vlahovic: il livornese lo considera infatti il centravanti ideale per il suo Milan. Alla fine l’affare non è andato in porto: la Juve chiedeva almeno 25 milioni di euro per il cartellino del bomber serbo, senza dimenticare i 12 milioni di euro di stipendio garantiti dall’intesa con i bianconeri. Tuttavia l’impressione è che Dusan non rinnoverà il suo contratto con Madama, pertanto è facile immaginare un nuovo assalto rossonero già a gennaio per avere l’ex viola subito – pagando 10-15 milioni alla Juve – oppure direttamente a giugno a costo zero. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Dal Milan alla Juve, doccia fredda Allegri: spuntano le cifre

Approfondisci con queste news

BOTTA E RISPOSTA L'ex calciatore di Milan, Napoli e Juve al centro della polemica tra Repubblica Futura e Segreteria allo Sport. - facebook.com Vai su Facebook

Milan, una maglia che vale oro: 45 milioni. È la più ricca della Serie A Il rinnovo con lo sponsor Emirates da 35 milioni porterà i rossoneri al primo posto nel 2026-27. Poi Inter e Juve Iaria - @Gazzetta_it - X Vai su X

Doccia fredda per la Juve, Bremer ko: ecco cosa è successo - Gleison Bremer si è lesionato il menisco sinistro e sarà operato: stop di almeno 6–8 settimane. msn.com scrive

Milan-Juve, affare discutibile: si è operato da poco e lo regalano - Un affare che può essere impostato e portato a termine già nel prossimo calciomercato di gennaio, o più verosimilmente in quello ... Come scrive calciomercato.it

Juve e Milan, svelati i colpi di gennaio: “Orsolini, Scamacca e Verratti” | ESCLUSIVO - Intanto il talent scout Michele Fratini fa il punto su Spalletti È passato meno di un mese dalla chiusura della sessione estiva di mercato, ... Secondo calciomercato.it