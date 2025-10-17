Dal II municipio due proposte contro la movida selvaggia | Nuovi orari e spazi per il divertimento
La movida nel II municipio sta sfuggendo di mano. Da anni, soprattutto dalla fine delle restrizioni dovute al Covid, diversi quadranti del territorio hanno vissuto una vera e propria esplosione di locali e presenze in strada da parte di masse di giovani e giovanissimi, in qualsiasi periodo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vuoi proporre la tua idea per la nuova sala di rappresentanza Il Comune di Concorezzo ha indetto un concorso di idee per valorizzare la sala di Rappresentanza del Municipio di Concorezzo. L’obiettivo è raccogliere progetti e proposte artistiche per rifar - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi alberi per Acilia: l’idea del municipio per abbattere le isole di calore https://ift.tt/LQGWofC - X Vai su X