Dal centro antiviolenza all’agenzia per il lavoro | i nuovi uffici della Regione Umbria a Terni
“Un profondo miglioramento degli spazi e delle attività amministrative che si pone l’obiettivo di riorganizzare gli uffici che la Regione Umbria possiede nella città di Terni, rendendo più funzionali i servizi in favore di cittadini e imprese, eliminando i costi di locazione, ottimizzando le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato 18 ottobre alle 17:30 al Bookshop del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania presentiamo “Sorellanza. La vita in un centro antiviolenza” (Villaggio Maori Edizioni), a cura del Centro Antiviolenza Thamaia. Un racconto corale di quindi - facebook.com Vai su Facebook
Dal 17 ottobre un nuovo Centro Antiviolenza ad Offida: “Presidio di ascolto e sostegno per le donne” - L’inaugurazione del centro anticipa le iniziative organizzate in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ... Scrive picenooggi.it
Fondazione Giulia Cecchettin e Differenza Donna. A Roma un nuovo Centro antiviolenza e un piano formativo per la Polizia di Stato - “Onorare la memoria di Giulia non solo con le parole, ma con azioni che incidano realmente sulla vita delle persone”. Come scrive agensir.it