Dal calcio alla cucina | Bernardeschi del Bologna tra i protagonisti
Dal calcio giocato ai “fornelli”: sotto il segno di Federico Bernardeschi (Bologna). Ebbene sì, cosa accade quando i calciatori del Bologna FC 1909 (allenato da Vincenzo Italiano) Bernardeschi, Heggem, Casale e Dominguez scendono in campo con la patata Selenella? Arriva la challenge tragata Selenella Food. Una intensa, appassionata e avvincente sfida culinaria che consiste nell’indovinare il maggior numero di ingredienti contenuti in 4 nuove ricette create dal Consorzio Selenella. Stiamo parlando di un marchio molto conosciuto della patata Made in Italy. BERNARDESCHI SHOW ANCHE IN CUCINA: ECCO SELENELLA FOOD CHALLENGE. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
