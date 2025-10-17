Dal calcio alla cucina | Bernardeschi del Bologna tra i protagonisti

Danielebartocciblog.it | 17 ott 2025

Dal calcio giocato ai “fornelli”: sotto il segno di Federico Bernardeschi (Bologna). Ebbene sì, cosa accade quando i calciatori del Bologna FC 1909 (allenato da Vincenzo Italiano) Bernardeschi, Heggem, Casale  e  Dominguez  scendono in campo con la  patata Selenella? Arriva la challenge tragata Selenella Food. Una intensa, appassionata e avvincente sfida culinaria che consiste nell’indovinare il maggior numero di ingredienti contenuti in  4 nuove ricette create dal Consorzio   Selenella. Stiamo parlando di un marchio molto conosciuto della patata Made in Italy.   BERNARDESCHI SHOW ANCHE IN CUCINA: ECCO SELENELLA FOOD CHALLENGE. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

