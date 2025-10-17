Dal 20 ottobre parte una nuova emissione dei titoli di Stato pensati per i piccoli risparmiatori Ma per investire serve capire rischi limiti e opportunità Come scegliere con consapevolezza

T ra nostalgia dei libretti e voglia di sicurezza, lo Stato riapre il dialogo con i risparmiatori e lo fa con una formula “vecchia scuola”, prudente, casalinga, insomma, un porto tranquillo per tempi incerti. Lunedì 20 ottobre partirà una nuova emissione del Btp Valore, il titolo di Stato pensato per i cittadini comuni, attraverso il quale si presta denaro allo Stato italiano, che lo restituirà dopo alcuni anni aggiungendo un interesse. Questa nuova emissione parte con rendimenti minimi tra il 2,6% e il 4%, numeri che, in tempi di inflazione e tassi ballerini, hanno già acceso la curiosità di molti piccoli investitori. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal 20 ottobre parte una nuova emissione dei titoli di Stato pensati per i piccoli risparmiatori. Ma per investire serve capire rischi, limiti e opportunità. Come scegliere con consapevolezza

