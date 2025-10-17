Da Vlahovic a Maignan fino a Dybala | quanti possibili affari tra i giocatori in scadenza

Alcuni big aspettano il rinnovo, altri sono pronti a liberarsi a zero nella prossima estate. L'occasione potrebbe far gola a diversi club italiani ed europei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Vlahovic a Maignan fino a Dybala: quanti possibili affari tra i giocatori in scadenza

Leggi anche questi approfondimenti

Juve, pazza idea Maignan. Si muove la Premier su Vlahovic: Chelsea e Tottenham - X Vai su X

Dusan #Vlahovic è finito nel mirino del Barcellona. Secondo Tuttosport, il centravanti serbo della #Juventus, 25 anni, con contratto in scadenza a giugno, è tra i profili attentamente monitorati dal club catalano. La pista, al momento, è futura: DV9 non dovrebb - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Vlahovic rinnovo? Maignan-Milan addio (a gennaio?). E Dybala-Roma... - Gli intrighi del calciomercato - Non solo: attualmente il secondo giocatore più pagato nella rosa della Juventus è Jonathan David, che guadagna circa 6 milioni di euro netti. Riporta affaritaliani.it

Juve, pazza idea Maignan. Si muove la Premier su Vlahovic: Chelsea e Tottenham - I bianconeri sondano il portiere del Milan, che è in scadenza di contratto, ma ci sono anche Bayern e Chelsea. Secondo msn.com

Chirico: 'Se Baggio era un 'coniglio bagnato', cos'è questo Dybala? La Juve punta tutto su di lui e non su Vlahovic... Auguri (e non di Buon Natale)' - Tre giorni prima, col Malmoe in Champions, era rimasto in campo solo per un tempo, poi non è più rientrato “perché non stava ... calciomercato.com scrive