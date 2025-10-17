Da una macelleria agricola veneta l’esempio per il futuro sostenibile
Si può rispettare la vita, il benessere animale e l’etica non solo mangiando, ma anche vendendo carne. Ne è la prova una famiglia che porta avanti l’unica macelleria agricola del Veneto, la Bottega della Piemontese, specializzata in Fassona Piemontese allevata direttamente sul posto. Una scelta voluta. Niente scorciatoie, niente filiere lunghe, niente conservanti: solo animali cresciuti secondo ritmi naturali e una lavorazione interna che consegna al banco una carne doppio zero («zero chilometri, zero conservanti»), pulita e tracciata. La storia arriva tra Camponogara e Fiesso d’Artico, nella campagna che separa la Riviera del Brenta dalla terraferma veneziana: un’eccezione che racconta molto più di un semplice taglio di carne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
