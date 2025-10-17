Da Treviso il monito Ue | alfabetizzazione IA per tutti

🔊 Ascolta la notizia

Celine Ramjoué ha richiamato a Treviso l’urgenza di una vera alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, mettendo al centro competenze, adattamento e formazione continua. Un invito concreto: l’innovazione crea valore solo se tutti sanno usarla in modo consapevole, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei servizi pubblici, senza lasciare indietro nessuno. Un appello dalla ricerca europea Durante . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

