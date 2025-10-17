Da Palermo a Erice esperti internazionali a confronto sulle nuove frontiere per fermare l' Alzheimer

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semplice prelievo di sangue per la ricerca di biomarcatori necessari per una diagnosi biologica precoce dell’Alzheimer. Un esame innovativo, poco invasivo, disponibile soltanto in pochi centri superspecializzati, tra cui il Policlinico universitario di Palermo. Le ultime frontiere di ricerca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

palermo erice esperti internazionaliA Palermo esperti e istituzioni a confronto sulla medicina del futuro - 3 minuti per la lettura PALERMO (ITALPRESS) – Un confronto sulla medicina del futuro: a Palazzo dei Normanni, a Palermo, arriva il Simposio scientifico internazionale Engineering Biology for Next- Come scrive msn.com

Seminari internazionali sulle emergenze planetarie: da Erice emerge un decalogo operativo - Nel cuore di Erice, alla 57esima Session of the International Seminars on Planetary Emergencies organizzata dalla Fondazione Ettore Majorana, si è riaffermata la funzione originaria di questo storico ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Erice Esperti Internazionali