Da oggi gli animali domestici sui voli verranno classificati come bagaglio

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa succede se si perde il proprio animale domestico in aeroporto prima di un volo? L'UE ha creato una norma ad hoc: i cuccioli vanno considerati "bagagli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

oggi animali domestici voliDa oggi gli animali domestici sui voli verranno classificati come bagaglio - L'UE ha creato una norma ad hoc: i cuccioli vanno considerati "bagagli" ... Lo riporta fanpage.it

Rivoluzione sugli aerei: animali domestici in cabina - Ora i voli saranno meno traumatici per chi non rinuncia ad avere come compagno di viaggio ... Come scrive ilgiornale.it

Viaggiare con animali domestici in aereo: le nuove regole e l’annuncio di Matteo Salvini - I cani di taglia grande potranno finalmente viaggiare accanto ai loro padroni in cabina, senza dover passare dalla stiva: ecco le nuove regole per gli animali domestici in aereo. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Animali Domestici Voli