Da Murgia a De Filippo passando per Dario Fo | ecco la nuova stagione teatrale

Brindisireport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - La Città degli Imperiali torna a vivere il grande teatro con una nuova stagione ricca di talenti e storie da raccontare. Dal 4 dicembre 2025 all'8 aprile 2026, il palcoscenico del Teatro Italia ospiterà otto appuntamenti che vedono protagonisti alcuni tra i nomi più amati e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

murgia de filippo passandoManuela Murgia: cos’è successo/ Tutto il caso: la sparizione, le prime indagini e la riapertura del caso - Manuela Murgia, il caso a Chi l'ha visto: cos'è successo dalla morte alla nuova indagine, passando per l'ipotesi suicidio ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Murgia De Filippo Passando