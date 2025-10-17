Julio Velasco, ospite al Festival dello Sport di Trento, risponde alle domande più cercate sul suo conto. Perché ha lasciato il calcio? Cosa è successo tra lui e Massimo Moratti? Perché ha difeso Stella Nervini durante il Mondiale? Che rapporto ha con Paola Egonu? Ve lo spiega lui stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Moratti agli "occhi della mucca": Velasco risponde alle domande più cercate su di lui