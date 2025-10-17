Da Moratti agli occhi della mucca | Velasco risponde alle domande più cercate su di lui
Julio Velasco, ospite al Festival dello Sport di Trento, risponde alle domande più cercate sul suo conto. Perché ha lasciato il calcio? Cosa è successo tra lui e Massimo Moratti? Perché ha difeso Stella Nervini durante il Mondiale? Che rapporto ha con Paola Egonu? Ve lo spiega lui stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
