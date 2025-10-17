Da miglior amico di Yildiz a prossimo crac | chi è Can Uzun il talento che piace a mezza Europa

Sei reti e quattro assist in nove partite, gol all’esordio in Champions: il classe 2005 dell'Eintracht Francoforte è una delle grandi sorprese di questo inizio stagione. E per lui garantisce il compagno Mario Goetze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da miglior amico di yildiz a prossimo crac chi 232 can uzun il talento che piace a mezza europa

Da miglior amico di Yildiz a prossimo crac: chi è Can Uzun, il talento che piace a mezza Europa

