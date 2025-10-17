Da miglior amico di Yildiz a prossimo crac | chi è Can Uzun il talento che piace a mezza Europa

Sei reti e quattro assist in nove partite, gol all’esordio in Champions: il classe 2005 dell'Eintracht Francoforte è una delle grandi sorprese di questo inizio stagione. E per lui garantisce il compagno Mario Goetze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da miglior amico di Yildiz a prossimo crac: chi è Can Uzun, il talento che piace a mezza Europa

Leggi anche questi approfondimenti

"Donald Trump è il miglior amico che lo Stato di Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Grazie. Nessun presidente americano ha mai fatto di più per Israele". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando alla Knesset di fronte al presid - facebook.com Vai su Facebook

"Donald Trump è il miglior amico che lo Stato di Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Grazie. Nessun presidente americano ha mai fatto di più per Israele". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando alla Knesset di fronte al presid - X Vai su X

Yildiz migliore amico e… “Dove hai trovato uno così?”: Huijsen, il retroscena - Il difensore ha iniziato parlando dei suoi primi ricordi nel mondo del calcio: “Se chiudo gli occhi ci siamo io e mio padre e stiamo giocando a calcio. Si legge su tuttosport.com

Pagina 1 | Yildiz migliore amico e… “Dove hai trovato uno così?”: Huijsen, il retroscena - Dopo l'addio alla Juventus in estate per trasferirsi al Bournemouth, Dean Huijsen si sta imponendo già come uno dei migliori difensori della Premier League. Lo riporta tuttosport.com

Juventus, Yildiz: "2024 positivo, per l'anno prossimo penso solo a stare bene" - Kenan Yildiz, intervistato da Sky in occasione della premiazione per il Golden Boy 2024, premio organizzato da Tuttosport, ha commentato il premio web, votato dai tifosi: "Sono molto contento, ... Si legge su tuttomercatoweb.com