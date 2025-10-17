Da Mattarella a Meloni | Ferma condanna per il grave atto intimidatorio a Ranucci

Crosetto: "Bomba contro giornalista colpisce la libertà d'informazione". Salvini: "Fatto di gravità inaudita e inaccettabile". M5s: "Chi tocca Ranucci tocca tutti noi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Da Mattarella a Meloni: "Ferma condanna per il grave atto intimidatorio a Ranucci"

