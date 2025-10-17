Tempo di lettura: < 1 minuto “La scorsa notte un’ordigno è stato fatto esplore davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, distruggendo la sua auto e coinvolgendo anche quella della figlia del giornalista. Un attentato così diretto ad una delle migliori voci della stampa italiana è un attacco al giornalismo di inchiesta e alla libertà di stampa. Per quanto siano ancora in corso accertamenti da parte delle autorità, non si può sottovalutare la gravità di un tale gesto intimidatorio” Lo dicono Arci Avellino e Libera Avellino abbiamo avuto il piacere di ospitare Ranucci in città per la presentazione del suo libro “La scelta” proprio qualche mese fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Da Libera Avellino e Arci solidarietà a Ranucci: "Attacco alla libertà"