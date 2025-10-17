A Malta la notizia dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto stanotte a Pomezia, ha scosso un po' tutti. Perché è l'esplosione è stata segnalata poche ore dopo che la famiglia di Daphne Caruana Galizia si era unita ad attivisti e politici dell'isola a Bidnija, dove la reporter fu assassinata da un'autobomba otto anni fa. Lei, come Ranucci, indagata a tutto campo su corruzione, mafia, mazzette a politicanti di ogni ordine e grado. La forza della deflagrazione, scrive The Times of Malta, "avrebbe potuto uccidere chiunque si trovasse di passaggio in quel momento". L'attentato al conduttore della trasmissione Rai "Report" è rimbalzato sui giornali di mezza Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Da Le Figaro alla Pravda, i giornali europei condannano l'attentato a Ranucci: "Atto gravissimo"