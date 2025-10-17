Da Inter-Fiorentina la Nord tornerà a cantare | arriva la conferma anche sullo striscione
Il 29 ottobre 2025 non sarà una data qualunque per i tifosi dell’Inter. In occasione della sfida contro la Fiorentina, San Siro riabbraccerà finalmente la Curva Nord, pronta a tornare protagonista sotto lo storico striscione che reciterà “ SECONDO ANELLO VERDE ”. Dopo settimane di silenzio, il cuore pulsante del tifo interista tornerà a incitare la squadra. Questa l’indiscrezione lanciata in esclusiva da FcInter1908. Negli ultimi mesi, il settore più caldo del Meazza aveva scelto di ammutolirsi: niente cori, niente tamburi, niente striscioni. Un silenzio assordante, nato da un profondo disagio nei confronti delle restrizioni e dei divieti imposti alle coreografie e alle bandiere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
