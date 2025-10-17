Da Hereditary a Eddington | perché Ari Aster è tra i registi più importanti degli ultimi anni

Con il suo doppio dittico, il regista newyorkese è passato da innovatore dell'horror contemporaneo a cantore dall'eco mondiale dell'incubo americano. Nei cinema da oggi, venerdì 17 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures. in collaborazione con WISE Pictures. Sezione Midnight del Sundance Film Festival 2018. Al pubblico presente nelle grandi sale del Park City in Utah viene presentato, in anteprima mondiale, quello che sulla carta era un più o meno classico dramma famigliare sulla tossicità di un lascito velenoso che si traduce nel lutto come compagno di vita assolutamente non richiesto. Il titolo del film era Hereditary - Le origini del male, pellicola che avrebbe segnato un punto fondamentale nella creazione del cosiddetto elevated horror, un sotto (o sopra) genere che sta segnando una piccola parte della Storia del cinema in questi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da Hereditary a Eddington: perché Ari Aster è tra i registi più importanti degli ultimi anni

