Da Grande…vorrei fare il genitore | due pedagogiste brindisine alla Camera dei Deputati

17 ott 2025

ROMA - Arrivano alla Camera dei Deputati nella prestigiosa Sala Matteotti le due Pedagogiste brindisine, Elvira D’Alò e Antonella Mastro per presentare il libro Da Grande. vorrei fare il genitore su invito dell’onorevole Alessandro Colucci. Giovedì 9 ottobre si è svolto l’incontro sul tema della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

