Da Grande…vorrei fare il genitore | due pedagogiste brindisine alla Camera dei Deputati
ROMA - Arrivano alla Camera dei Deputati nella prestigiosa Sala Matteotti le due Pedagogiste brindisine, Elvira D’Alò e Antonella Mastro per presentare il libro Da Grande. vorrei fare il genitore su invito dell’onorevole Alessandro Colucci. Giovedì 9 ottobre si è svolto l’incontro sul tema della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bena si apre con alcuni inquilini: “Vorrei essere un esempio per i ragazzi” #GrandeFratello - X Vai su X
Un’emozione alla Camera dei Deputati Oggi 9 ottobre ho avuto il privilegio di rappresentare la Casa Editrice I libri di Icaro alla presentazione del volume “Da grande… vorrei fare il genitore” delle autrici Elvira D’Alò e Antonella Mastro, nella splendida cornic - facebook.com Vai su Facebook