Governo, partiti, istituzioni, editoria, vertici Rai. Tutti ieri hanno fatto a gara per esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima dell’attentato dinamitardo davanti a casa che ha distrutto la sua auto e quella della figlia. Una fiera della solidarietà, ma anche sarebbe meglio definire dell’ipocrisia. Sì, perché quella politica che ieri si è stracciata le vesti per Ranucci è la stessa che fino a due giorni prima lo chiamava sciacallo, lo isolava, cercava di cacciarlo dalla Rai e, soprattutto, lo querelava. Senza pietà. L’ultima querela notificata a Ranucci poche ore dopo l’attentato. Basta un numero per capire quanto il giornalismo di Ranucci e della sua redazione non piaccia al potere: 224. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da Fratelli d’Italia alla Lega fino ai vertici di TeleMeloni: chi oggi si straccia le vesti per Ranucci fino a ieri lo isolava e querelava