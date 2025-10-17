Da Forlì a Rimini attraverso i colli | ecco il nuovo tratto romagnolo del Cammino di sant’Antonio

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto Forlì quanto Rimini sono città cardine nella vicenda biografica di santAntonio di Padova. È quanto di più naturale allora che il ‘Cammino di sant’Antonio’ aggiunga al proprio consolidato percorso i circa 75 chilometri che dividono i due capoluoghi, in quattro tappe ricche di bellezza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

