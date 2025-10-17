Da Fiona May e Patrick Stevens a Gaia De Laurentiis con la figlia Agnese fino ai creator Elisa Maino e Mattia Stanga | ecco chi è pronto a partire per l’Estremo Oriente
L ’avventura riparte verso l’Estremo Oriente. La nuova edizione di Pechino Express, in arrivo nel 2026 su Sky e in streaming su NOW, porterà le dieci coppie concorrenti attraverso tre Paesi di straordinaria bellezza e complessità: Indonesia, Cina e Giappone. Una rotta che unisce isole tropicali e metropoli futuristiche, antiche tradizioni e modernità spinta, in un percorso che metterà alla prova non solo la resistenza fisica, ma anche la capacità di adattarsi a culture lontane e modi di vivere radicalmente diversi. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Francesco Totti contrario alla partecipazione di Chanel a “Pechino Express”? Come da tradizione, i partecipanti dovranno cavarsela con pochi euro al giorno, trovare passaggi e ospitalità, affrontare prove che mescolano abilità, ingegno e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Iodonna.it
