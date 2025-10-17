Da Favara a Raffadali da uno scomparso all' altro | spostato l' Ucl dei pompieri serve velocizzare le ricerche del pensionato
Da Favara a Raffadali. L'unità di comando locale dei vigili del fuoco (Ucl) - ossia il mezzo attrezzato per il coordinamento delle operazioni di soccorso, dotato di sistemi di comunicazione radio, supporti informatici e cartografici - ha lasciato il centro di coordinamento ricerca di via Olanda e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
