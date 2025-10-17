Da Fabri Fibra ad Anna chi ci sarà al Monsterland Halloween Festival a Imola

(askanews) – Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 per festeggiare il 15° compleanno dell’evento di Halloween più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events. L’edizione di quest’anno trasformerà una location di altissimo prestigio, l’ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in un universo di musica, arte e performance: sarà un’esperienza immersiva unica in Europa, dove suoni, luci, installazioni e scenografie si fondono in un enorme spettacolo a cielo aperto. Il pubblico potrà varcare i cancelli e immergersi in un mondo parallelo fatto di performer, luci stroboscopiche, fumo, laser e creature mostruose. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Da Fabri Fibra ad Anna, chi ci sarà al Monsterland Halloween Festival a Imola

