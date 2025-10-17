Da Fabri Fibra ad Anna chi ci sarà al Monsterland Halloween Festival a Imola

Amica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 per festeggiare il 15° compleanno dell’evento di Halloween più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events. L’edizione di quest’anno trasformerà una location di altissimo prestigio, l’ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in un universo di musica, arte e performance: sarà un’esperienza immersiva unica in Europa, dove suoni, luci, installazioni e scenografie si fondono in un enorme spettacolo a cielo aperto. Il pubblico potrà varcare i cancelli e immergersi in un mondo parallelo fatto di performer, luci stroboscopiche, fumo, laser e creature mostruose. 🔗 Leggi su Amica.it

da fabri fibra ad anna chi ci sar224 al monsterland halloween festival a imola

© Amica.it - Da Fabri Fibra ad Anna, chi ci sarà al Monsterland Halloween Festival a Imola

News recenti che potrebbero piacerti

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano, la foto gallery di Andrea Leone - Fabri Fibra apre la leg nei palazzetti del Festival Tour 2025 con due sold out al Forum di Assago, tra classici, ospiti e nuove hit. sentireascoltare.com scrive

Fabri Fibra torna in concerto in Puglia: «Oggi il mondo è troppo egoriferito, impariamo a guardare quello che accade intorno a noi» - È il messaggio del nuovo album, «Mentre Los Angeles brucia», già disco d'oro: «Oggi tutti hanno a che fare con il rap, anche se c'è chi non lo accetta». Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

fabri fibra anna sar224Fabri Fibra annuncia un nuovo concerto a Milano - Reduce dal doppio sold out all’Unipol Forum di Assago, Fabri Fibra ha appena annunciato un nuovo concerto a Milano. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fabri Fibra Anna Sar224