Da Castro a Rowe in attacco si fatica | Italiano vuole più gol per il suo Bologna

Certezza Orsolini, ma solo cinque marcatori finora. Il tecnico aspetta anche Dallinga e i centrocampisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Castro a Rowe, in attacco si fatica: Italiano vuole più gol per il suo Bologna

Altre letture consigliate

Rifiuta! 7 scambi da non fare al #Fantacalcio, da Soulé a #Scamacca, Nico Paz, #Krstovic, David, Castro e Rowe - X Vai su X

BOLOGNA-PISA: Formazioni Ufficiali BOLOGNA A DISPOSIZIONE: 13 Ravaglia 25 Pessina 2 Holm 4 Pobega 9 Castro 10 Bernardeschi 11 Rowe 16 Casale 19 Ferguson 22 Lykogiannis 29 De Silvestri 33 Miranda 41 Vitik 80 Fabbian PISA A DISPOSIZIONE: - facebook.com Vai su Facebook

Da Castro a Rowe, in attacco si fatica: Italiano vuole più gol per il suo Bologna - Non solo del grido di Riccardo Orsolini vive l’euforia rossoblù. Da msn.com

Bologna, Castro o Immobile: ecco chi sarà il centravanti dopo la sosta - Castro o Immobile: chi sarà il centravanti titolare del Bologna in vista del proseguimento della stagione e non appena l'ex ... Si legge su fantamaster.it