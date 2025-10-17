Cybersecurity | il primato di Fata Informatica nelle certificazioni di qualità

(Adnkronos) – La certificazione delle competenze professionali in cybersecurity è diventata un imperativo strategico. Fata Informatica si posiziona come un unicum nel panorama italiano. La società è infatti l'unico organismo italiano a rilasciare certificazioni in ambito cybersecurity accreditate da Accredia secondo la rigorosa norma ISOIEC 17024:2012. Tale accreditamento conferisce ai titoli rilasciati un valore legale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

