Cyber Tyre di Pirelli conquista il premio V2X – miglior tecnologia pneumatici 2025
Il Pirelli Cyber Tyre si aggiudica il titolo di Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year agli AutoTech Breakthrough Awards 2025, il prestigioso riconoscimento internazionale promosso dalla piattaforma di intelligence Tech Breakthrough, che premia le eccellenze più rivoluzionarie nel campo della tecnologia automotive. Il pneumatico intelligente di Pirelli è il primo al mondo capace di raccogliere dati direttamente dalla gomma, elaborarli attraverso software e algoritmi proprietari e trasmetterli in tempo reale ai sistemi elettronici del veicolo. Una tecnologia che trasforma il pneumatico in un vero e proprio sensore dinamico, in grado di dialogare con l’auto e con l’infrastruttura digitale, migliorando sicurezza, prestazioni e integrazione con le reti connesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
