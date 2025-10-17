Curva Nord Inter pronto il ritorno del tifo nerazzurro sugli spalti | c’è la data! Ecco sotto quale striscione si riuniranno

Inter News 24 gli ultras meneghini. Il silenzio surreale che ha accompagnato le partite casalinghe dell’Inter in questo inizio di stagione sta per finire. San Siro è pronto a ritrovare il suo cuore pulsante e a tornare a cantare per la squadra nerazzurra. Dopo un periodo di assenza forzata, il tifo organizzato ha infatti comunicato la sua decisione di tornare a far sentire la propria voce e il proprio calore. La data cerchiata in rosso sul calendario, come anticipato dai giornalisti Tancredi Palmeri e Pasquale Guarro, è quella di martedì 29 ottobre, in occasione dell’importante e sentita sfida di campionato contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

