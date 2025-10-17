cupra produce la milionesima auto la formentor segna il traguardo

La milionesima CUPRA è uscita dalla linea di produzione di Martorell. Si tratta di una Formentor VZ e-HYBRID, modello di punta del marchio sportivo di SEAT, che rappresenta oltre il 60% delle vendite complessive del brand. Il traguardo arriva a poco più di sei anni dalla nascita ufficiale del marchio, avvenuta nel 2018, e segna un momento chiave nella sua crescita all’interno del Gruppo Volkswagen. La Formentor, primo modello sviluppato esclusivamente per CUPRA, sintetizza l’identità del brand: design sportivo, prestazioni elevate e una sempre maggiore attenzione alla propulsione elettrificata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

