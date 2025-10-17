Cultura olimpica a Sondrio prende il via Il Sesto Cerchio | arte e sport insieme
Dopo una lunga fase di preparazione, prende ufficialmente il via “Il Sesto Cerchio”, il grande progetto artistico e culturale promosso dalla Provincia di Sondrio e dal Comune di Verona nell’ambito della Cultural Olympiad di Milano Cortina 2026.Il primo appuntamento è in programma domenica 19. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
