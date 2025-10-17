Cucina come rito | l’ascesa del mindful cooking antidoto allo stress

Life&People.it Il ritmo frenetico della vita contemporanea trasforma spesso la cucina in un’attività da svolgere tra un’azione e l’altra. Dietro questo frastuono, tuttavia, riaffiora una nuova sensibilità: il mindful cooking, ovvero la cucina come forma di meditazione attiva. Non si tratta solo d i tendenza wellness, bensì di un ritorno al significato più profondo del cucinare in quanto rito quotidiano capace di restituire attenzione, calma e presenza mentale. Il mindful cooking nasce dall’incontro tra arte culinaria e mindfulness, e rappresenta un invito a riscoprire la lentezza dei gesti in cucina. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it