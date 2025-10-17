Crozza venerdì scorso ha giocato un pochino sulla mia intervista a Giorgia Meloni io facevo delle domande ma sembra un monologo di lei | Vespa non apprezza l’imitazione e risponde con un video
Maurizio Crozza nella seconda puntata di “ Fratelli di Crozza “, lo show del venerdì sera in onda sul Nove, aveva vestito nuovamente i panni di Giorgia Meloni, soffermandosi sulla doppia intervista rilasciata a Bruno Vespa nei programmi “ Cinque Minuti ” e “ Porta a Port a”. Intervista ritenuta debole e senza un reale contradditorio giornalistico, accusa che da anni accompagna il giornalista che ha compiuto ottantuno anni lo scorso maggio. “Voleva fare una domanda? Io non ci parlo con i giornalisti. Ero da Vespa? Appunto, non parlo con i giornalisti perché ti contraddicono “, le parole pronunciate dal comico genovese nei panni della Premier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
