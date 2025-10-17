Crozza prende in giro Vespa per l'intervista a Meloni il conduttore di Porta a Porta replica | Ora gli faccio un omaggio
Bruno Vespa tenta di rispondere a Maurizio Crozza dopo la parodia dell'intervista a Meloni, ma viene fuori un montaggio imbarazzante fatto di foto d'archivio del comico alternate alle domande del conduttore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
