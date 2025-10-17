Crosetto | Presto 1500 unità per il cyber
Crosetto ha intenzione di fare sul serio con la cybersicurezza. Il ministro della Difesa ieri, intervenendo con un videomessaggio al forum sul digitale Comolake, ha ribadito l’intenzione di implementare in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
News recenti che potrebbero piacerti
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA LORENZO FONTANA (OGGI) E IL MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO (IERI) IN VISITA ALL'IRCCS DI NEGRAR PER PORTARE LA SOLIDARIETA' DELLO STATO AL CARABINIERE FERITO NELLO SCOPPIO DI - facebook.com Vai su Facebook
Rivolgo al Ministro Guido Crosetto i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio di un rapido recupero e di un pronto ritorno alla piena attività. - X Vai su X