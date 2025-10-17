Crosetto | Nome di chi è morto per la patria scritto nella roccia

"L'Italia è qua e si raccoglie in un profondo dolore in omaggio a re uomini, tre carabinieri, il sottotenente Marco Piffari, il maresciallo Valerio Daprà, l'appuntato scelto Davide Bernardello. Tre soldati, tre servitori dello stato. Penso che tutti i carabinieri d'Italia siano qui con la mente, vicino a voi", così ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto ai funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel d'Azzano. "Non c'è nulla che possa riempire il vuoto che lasciano Marco, Valerio e Davide tra di voi", ha continuato, per poi concludere che i "nomi dei giusti sono scritti nella roccia della memoria della Repubblica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

