CRONACHE DI PALAZZO | LE DUE MADAME SONO FINITE NELLA TELA DEL RAGNO

Torna la rubrica “Cronache di Palazzo” dopo una lunga pausa. Quali sono le ultime notizie da corte? Al centro dei discorsi due madame che sono cadute in trappola. Ordita da chi e per quale motivo? Giorni frenetici a corte, come e più del solito. Le madame reali si danno battaglia tra sgambetti, ripicche, vendette, veti incrociati, tè avvelenati per tentare di far fuori le rivali e quant’altro faccia parte delle regole non scritte ma tipiche di vita regale. C’è chi sale, chi scende, chi rinasce e chi affonda del tutto. L’altro giorno le due grandi madame si sono incontrate per puro caso passeggiando nei giardini reali con i rispettivi seguiti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

