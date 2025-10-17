Cronache di Costa | la mostra al Museo Arcos di Benevento

Tempo di lettura: 3 minuti A conclusione della mostra “Pequod. Paolo Laudisa”, il Museo ARCOS di Benevento presenta un nuovo capitolo della propria programmazione espositiva 2025: la personale “NICOLA MARIA MARTINO. CRONACHE DELLA COSTA”, che sarà inaugurata sabato 25 ottobre 2025 alle ore 11.00. Promossa dalla Provincia di Benevento e dal Museo ARCOS, in collaborazione con Casa Turese – Edizioni d’Arte, e con il supporto di Sannio Europa, la mostra è curata da Francesco Creta, giovane studioso che da anni collabora con il Museo e ha dedicato una parte significativa della propria ricerca critica all’opera di Nicola Maria Martino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

