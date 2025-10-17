Crollo diga di Santa Margherita Ligure | via al processo a novembre il confronto tra i periti
Oggi si è tenuta l’udienza preliminare per il crollo della diga del porto di Santa Margherita Ligure del 2018. Il giudice Silvia Carpanini ha deciso di rinviare il procedimento al 19, 20 e 21 novembre per ascoltare in contraddittorio i consulenti tecnici della procura e delle difese.Gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
