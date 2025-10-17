Crollo contro-soffitto in un istituto scolastico a Roma | studenti evacuati nessun ferito grave
Una mattinata di paura ha segnato l'inizio della giornata scolastica all'Istituto Superiore Diaz di via Diana, in zona Tuscolana a Roma, dove venerdì 17 ottobre, intorno alle ore 8, si è verificato il crollo di una parte del controsoffitto che ha interessato le scale interne dell'edificio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
