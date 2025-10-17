Crolla un controsoffitto alla scuola Diaz di Roma | studenti evacuati

Open.online | 17 ott 2025

Un controsoffitto della parte centrale del tetto all’interno dell’Istituto Superiore Diaz è crollato in via Diana, a Roma. I calcinacci sono caduti su tutte le scale dei vari piani. I vigili del Fuoco delle squadre 12A e 3A, intervenuti con l’autoscala e il funzionario di guardia alle 8 di questa mattina, hanno fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria. Non ci sono stati feriti eccetto alcuni alunni che hanno respirato le polveri dei materiali e sono stati controllati dal personale sanitario del 118. Proseguono i controlli dei Vigili del Fuoco sulla stabilità del tetto. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

