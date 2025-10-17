Crolla il tetto in una scuola a Roma evacuati gli studenti

Un tetto è crollato in una scuola superiore a Roma, nella zona del Quadraro. Una strage sfiorata con la parte centrale del controsoffitto venuta giù in orario d'ingresso di studenti e personale docente e scolastico. Nessuno è rimasto colpito: la scuola è stata evacuata.Crolla tetto della scuolaLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it