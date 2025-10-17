Crolla il controsoffitto di una scuola a Roma | studenti evacuati hanno respirato polvere
I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.00 del mattino di venerdì 17 ottobre nell'istituto superiore Diaz, in zona Tuscolano a Roma, per il crollo di un controsoffitto. I detriti sono caduti sulle scale dei vari piani. Studenti e docenti sono stati fatti evacuare e non risultano feriti. Continuano i controlli dei vigili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
