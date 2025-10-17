Crolla il controsoffitto a scuola | paura all’Istituto Diaz di Roma
Roma, 17 ottobre 2025 – Gli studenti sono impolverati e scossi ma poteva andare peggio all’ Istituto superiore Diaz di via Diana, a Roma, dove questa mattina in pieno orario di ingresso dei ragazzi, c’è stato un crollo del controsoffitto. Le immagini mostrano il cartongesso sgretolato sulle scale della scuola. Non si tratta di briciole ma di vere e proprie macerie. Le foto sono state scattate dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per l’evacuazione e la messa in sicurezza dello stabile della Tuscolana. Il soffitto è venuto giù intorno alle 8, quando insegnanti e studenti stavano entrando a scuola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
