Crolla controsoffitto in scuola a Roma
10.25 Crollo di un controsoffitto all'interno di una scuola a Roma. E' accaduto poco prima dell'entrata all'istituto superiore Diaz in zona Tuscolana, vicino al parco della Caffarella. I calcinacci sono caduti sulle scale dei vari piani, spiegano i vigili del Fuoco che hanno fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria. Non risultano feriti. Alcuni studenti che hanno respirato le polveri sono stati controllati dal personale sanitario del 118. In corso i controlli per verificare la stabilità del tetto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
